『ELUX(エルックス) SLIDER SPOT TABLE(スライダースポットテーブル) テーブルライト マットブラック LC10925-B【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 17時 47分に出品され04月17日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,100円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ELUX(エルックス) SLIDER SPOT TABLE(スライダースポットテーブル) テーブルライト マットブラック LC10925-B



【商品説明】

・Φ150×H240mm、コード:2000mm

・どんなインテリアにも馴染むオシャレなテーブルライト

・約0.9kg



【サイズ】

高さ : 19.20 cm

横幅 : 23.90 cm

奥行 : 26.80 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。