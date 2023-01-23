『ELUX(エルックス) SLIDER SPOT TABLE(スライダースポットテーブル) テーブルライト マットブラック LC10925-B【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 17時 47分に出品され04月17日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,100円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ELUX(エルックス) SLIDER SPOT TABLE(スライダースポットテーブル) テーブルライト マットブラック LC10925-B
【商品説明】
・Φ150×H240mm、コード:2000mm
・どんなインテリアにも馴染むオシャレなテーブルライト
・約0.9kg
【サイズ】
高さ : 19.20 cm
横幅 : 23.90 cm
奥行 : 26.80 cm
重量 : 1.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8100円
238 入札履歴
終了
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