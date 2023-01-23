『アストロ 除湿シート 2枚組 シングル ブルー 吸湿 防ダニ ドライクリーニング可 繰り返し使える 湿度センサー付 614-43【お歳暮】』はヤフオクでから05月16日 22時 52分に出品され05月16日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,100円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アストロ 除湿シート 2枚組 シングル ブルー 吸湿 防ダニ ドライクリーニング可 繰り返し使える 湿度センサー付 614-43