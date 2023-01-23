『KATOMOKU plywood wall clock ライトブラウン スイープ（連続秒針） km-36L φ304mm (電波時計)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 21時 35分に出品され04月01日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,100円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 KATOMOKU plywood wall clock ライトブラウン スイープ（連続秒針） km-36L φ304mm (電波時計)