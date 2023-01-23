『ゼンスイ アンダーウォーター LEDスリム ピュアブルー 45cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 10時 17分に出品され05月09日 10時 17分に終了予定です。即決価格は8,100円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ゼンスイ アンダーウォーター LEDスリム ピュアブルー 45cm



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :2.3×37.5×2.3cm

・本体重量:137g



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 51.80 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。