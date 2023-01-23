『レムノス 掛け時計 アナログ カラ 一般クォーツ時計 CARA AWA21-01 WH-B Lemnos ホワイト ブルー 直径32? 厚さ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 10時 49分に出品され05月01日 10時 49分に終了予定です。即決価格は8,100円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レムノス 掛け時計 アナログ カラ 一般クォーツ時計 CARA AWA21-01 WH-B Lemnos ホワイト ブルー 直径32? 厚さ
【商品説明】
・サイズ:φ320×d55mm
・仕様:一般クォーツ時計(スィープ)
・素材:ABS樹脂、ガラス
・重量:820ｇ
・電池が必要な商品です
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 34.40 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8100円
746 入札履歴
終了
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