『レムノス 掛け時計 アナログ カラ 一般クォーツ時計 CARA AWA21-01 WH-B Lemnos ホワイト ブルー 直径32? 厚さ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 10時 49分に出品され05月01日 10時 49分に終了予定です。即決価格は8,100円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レムノス 掛け時計 アナログ カラ 一般クォーツ時計 CARA AWA21-01 WH-B Lemnos ホワイト ブルー 直径32? 厚さ



【商品説明】

・サイズ:φ320×d55mm

・仕様:一般クォーツ時計(スィープ)

・素材:ABS樹脂、ガラス

・重量:820ｇ

・電池が必要な商品です



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 34.40 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。