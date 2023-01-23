『西川リビング mee 掛け布団カバー ダブル 190×210cm ベージュ/ブラウン 日本製 ME00 2187-01290-30【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 16時 14分に出品され03月31日 16時 14分に終了予定です。即決価格は8,100円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川リビング mee 掛け布団カバー ダブル 190×210cm ベージュ/ブラウン 日本製 ME00 2187-01290-30



【商品説明】

・サイズ:190×210cm

・綿100%(抗菌防臭加工 防縮加工)8ヶ所ホック付エステルテープ付 両サイド全開ファスナー取っ手2コ付



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 20.80 cm

奥行 : 29.60 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。