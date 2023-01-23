『KILNER キルナー スタッキング ディスペンサーセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 19時 46分に出品され04月23日 19時 46分に終了予定です。即決価格は8,100円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KILNER キルナー スタッキング ディスペンサーセット
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 23.20 cm
奥行 : 40.80 cm
重量 : 3.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8100円
625 入札履歴
終了
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