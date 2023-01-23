『神戸宝光堂 AAガーネット ＆ ブルームーンストーン ＆ サンストーン 守護神 ブレスレット (内周16.5cm 女性:M/男性:S)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 17時 37分に出品され04月23日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,099円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

神戸宝光堂 AAガーネット ＆ ブルームーンストーン ＆ サンストーン 守護神 ブレスレット (内周16.5cm 女性:M/男性:S)



【商品説明】

・オレンジマイカサンストーン：直径8mm

・ガーネット：直径10mm

・サイズ：内周16.5cm 女性:M/男性:Sサイズ

・ブルームーンストーン：直径8mm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 神戸宝光堂

AAガーネット

＆

ブルームーンストーン

＆

サンストーン

守護神

ブレスレット

(内周16.5cm

女性:M/男性:S)