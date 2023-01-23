『神戸宝光堂 AAガーネット ＆ ブルームーンストーン ＆ サンストーン 守護神 ブレスレット (内周16.5cm 女性:M/男性:S)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 17時 37分に出品され04月23日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,099円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
神戸宝光堂 AAガーネット ＆ ブルームーンストーン ＆ サンストーン 守護神 ブレスレット (内周16.5cm 女性:M/男性:S)
【商品説明】
・オレンジマイカサンストーン：直径8mm
・ガーネット：直径10mm
・サイズ：内周16.5cm 女性:M/男性:Sサイズ
・ブルームーンストーン：直径8mm
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8099円
606 入札履歴
終了
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