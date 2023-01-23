『アクセサリー URBAN ARMOR GEAR AppleWatch 45/44/42mm用バンド (Series 1-7 & SE) ACTIVE ダー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 12時 38分に出品され04月04日 12時 38分に終了予定です。即決価格は8,099円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スマートウォッチアクセサリー

【商品名】

URBAN ARMOR GEAR AppleWatch 45/44/42mm用バンド (Series 1-7 & SE) ACTIVE ダー



【商品説明】

・同梱品 : 製品本体のみ

・外形寸法 : (W)40×(D)8.5×(H)178mm

・対応機種 : Apple Watch Series 1-7 & SE (45/44/42mm)

・材質：ナイロン、ステンレススチール



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 7.90 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。