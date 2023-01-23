『JBL TUNE FLEX ブラック(JBLTFLEXGBLK)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 13時 48分に出品され03月29日 13時 48分に終了予定です。即決価格は8,099円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ ECJOY! AVアクセサリ テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 イヤホン、ヘッドホン イヤホン

JANコード/ISBNコード 4968929217236

商品コード 19440010