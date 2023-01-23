『◆新品◆ 1本 YOKOHAMA ヨコハマ BluEarth ブルーアース GT AE51 175/60R16 82H タイヤ単品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 05時 05分に出品され04月29日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,099円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ アイティータイヤ サマータイヤ ブランドから探す YOKOHAMA ブルーアース ブルーアース GT AE51 16インチ 175/60R16 車、バイク、自転車 自動車 タイヤ、ホイール ラジアルタイヤ、夏タイヤ

JANコード/ISBNコード 4548515015936

商品コード YOKOHAMA-10100676-01

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

タイヤ、ホイール タグ ◆新品◆

1本

YOKOHAMA

ヨコハマ

BluEarth

ブルーアース

GT

AE51

175/60R16

82H

タイヤ単品