KJファイテンKJ phiten 限 定 品 チタン ネックレス あずき 幅1.9mm 40?60cm (55cm) 日本製 金属アレルギー【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

[KJファイテン]KJ phiten [限 定 品] チタン ネックレス あずき 幅1.9mm 40?60cm (55cm) 日本製 金属アレルギー対応



【商品説明】

・【メンス? メンス゛ レテ?ィース レテ゛ィース フ?ラント? フ゛ラント゛ 健康 スポーツ 日本製 ファイテン チタン 金属アレルギー 対応 純チタン チェーン】

・専用のジュエリーポーチに入れてお届けします。

・?ご希望の商品を選択肢からお選び下さい?(※現在【55cm】が選択されています。)

・?アレルギーが起こりにくい金属チタン?アレルギーの危険が最も低いチタン製だから安心。軽くて丈夫、水や汗にも強いのでお手入れも簡単です。

CMR-X07ZPWH8DZ

【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 18.60 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。