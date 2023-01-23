『KJファイテンKJ phiten 限 定 品 チタン ネックレス あずき 幅1.9mm 40?60cm (55cm) 日本製 金属アレルギー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 20時 11分に出品され04月07日 20時 11分に終了予定です。即決価格は8,099円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[KJファイテン]KJ phiten [限 定 品] チタン ネックレス あずき 幅1.9mm 40?60cm (55cm) 日本製 金属アレルギー対応
【商品説明】
・【メンス? メンス゛ レテ?ィース レテ゛ィース フ?ラント? フ゛ラント゛ 健康 スポーツ 日本製 ファイテン チタン 金属アレルギー 対応 純チタン チェーン】
・専用のジュエリーポーチに入れてお届けします。
・?ご希望の商品を選択肢からお選び下さい?(※現在【55cm】が選択されています。)
・?アレルギーが起こりにくい金属チタン?アレルギーの危険が最も低いチタン製だから安心。軽くて丈夫、水や汗にも強いのでお手入れも簡単です。
CMR-X07ZPWH8DZ
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8099円
505 入札履歴
終了
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