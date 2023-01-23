『作務衣 さむえ レディース 日本製 通年 おしゃれ samue 藍紬 久留米 女性 綿 無地 紬織 ギフト プレゼント 母の日 (エンジ L)【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 01時 02分に出品され03月29日 01時 02分に終了予定です。即決価格は8,099円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
適応サイズ:M/身長154-162cm バスト79-87cm ウエスト64-70cm L/身長154-162cm バスト86-94cm ウエスト69-77cm|上衣サイズ(実寸):M/着丈70cm 肩幅64cm 身幅64cm 袖丈34cm L/着丈73cm 肩幅68cm 身幅67cm 袖丈35cm|下衣サイズ(実寸):M/総丈94cm 腰囲84cm 股下65cm 裾幅65cm L/総丈97cm 腰囲88cm 股下68cm 裾幅20cm|素材:綿100% L/総丈97cm 腰囲88cm 股下68cm 裾幅20cm|生産:日本
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落札価格8099円
773 入札履歴
終了
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