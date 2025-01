ダライッティ インクボトル 15ml ミュージック CLM49【お歳暮】

商品情報

詰め替えインク

【商品名】

ダライッティ インクボトル 15ml ミュージック CLM49



【商品説明】

・Ink Capacity: 0.5 fl oz (15 ml)

・Ink Color: Black

・Others: This bottle ink comes with a pen stand from DALLITI, Italy, which has a beautiful antiqued metal and has a beautiful finish. Use for glass pen, dip or quill stand The antiqued metal parts also prevent rust and can be used for a long time. It comes with a handy



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 5.60 cm

奥行 : 9.30 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。