『ダライッティ インクボトル 15ml ミュージック CLM49【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 18時 39分に出品され03月09日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,099円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
詰め替えインク
【商品名】
ダライッティ インクボトル 15ml ミュージック CLM49
【商品説明】
・Ink Capacity: 0.5 fl oz (15 ml)
・Ink Color: Black
・Others: This bottle ink comes with a pen stand from DALLITI， Italy， which has a beautiful antiqued metal and has a beautiful finish. Use for glass pen， dip or quill stand The antiqued metal parts also prevent rust and can be used for a long time. It comes with a handy
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 5.60 cm
奥行 : 9.30 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8099円
200 入札履歴
終了
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