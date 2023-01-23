『ダライッティ インクボトル 15ml ミュージック CLM49【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 18時 39分に出品され03月09日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,099円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 詰め替えインク

【商品名】

ダライッティ インクボトル 15ml ミュージック CLM49



【商品説明】

・Ink Capacity: 0.5 fl oz (15 ml)

・Ink Color: Black

・Others: This bottle ink comes with a pen stand from DALLITI， Italy， which has a beautiful antiqued metal and has a beautiful finish. Use for glass pen， dip or quill stand The antiqued metal parts also prevent rust and can be used for a long time. It comes with a handy



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 5.60 cm

奥行 : 9.30 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。