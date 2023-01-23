[ソニー] REON POCKET レオンポケット【年末の贈り物】

商品情報

別売の専用インナーウェアの首元にあるポケットに本体を装着

冷温両対応だから「夏」も「冬」も使える

操作性に優れた専用スマホアプリを起動し、ワンタッチでCOOL/WARM/OFFの切替や、温度調整などが可能。



レオンポケット