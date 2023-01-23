『Kenko 双眼鏡 ultraVIEW 8x30WP ポロプリズム 8倍30口径 防水 020401 ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 12時 38分に出品され03月21日 12時 38分に終了予定です。即決価格は8,099円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 ultraVIEW 8x30WP ポロプリズム 8倍30口径 防水 020401 ブラック



【商品説明】

・100m先の視野 : 122.3m

・ひとみ径 : 17.2mm

・メーカー型番 : 020401

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・レンズコート : マルチコート

・倍率 : 8倍

・実視界 : 7.0

・対物レンズ有効径 : 30mm



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 17.90 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。