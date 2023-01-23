『ローリングス(Rawlings) ハイブリッドバックパック ダッフル 53L R601JP ロイヤル L64×H27×W28cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 07時 18分に出品され04月26日 07時 18分に終了予定です。即決価格は8,099円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
両サイド収納スペースは洗濯物収納用のメッシュ袋付スペースとシューズ収納スペースあり。両サイドでバット収納が可能。キー、小銭ポケット有り。センタースペースは十分な収納力を持ち、ワンショルダー、ツーショルダー掛けでの持ち運びが可能。※商品の色は印刷技術上、現物と多少異なる場合がありますので予めご了承ください。
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落札価格8099円
947 入札履歴
終了
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