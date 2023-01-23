『[スワンズ] スポーツ サングラス エアレスビーンズ 紫外線で色が変わる 調光レンズモデル SABE-0066 DMSM2 デミスモーク2/調光レンズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 02時 59分に出品され03月05日 02時 59分に終了予定です。即決価格は8,098円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
オススメ用途:ランニング、アウトドア、トレッキング、ドライブ
可視光線透過率:84%?17%(晴天?夜間まで使用可/紫外線量により変化)
紫外線透過率:0.1%以下(UVカット99.9%以上)
セット内容:セミハードケース、取扱説明書
サイズ(フロント外寸)高さ4.0cm 横幅14.0cm / 重さ16ｇ
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落札価格8098円
594 入札履歴
終了
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