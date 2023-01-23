『キャットステップ白（単）アニマコレ(animacolle)キャットロードプラス ?美しく機能的なデザインと厳しい品質基準をクリアした安心設計【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 13時 50分に出品され04月19日 13時 50分に終了予定です。即決価格は8,098円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャットステップ白（単）アニマコレ(animacolle)キャットロードプラス ?美しく機能的なデザインと厳しい品質基準をクリアした安心設計
【商品説明】
・Catroad+の特徴【DIY感覚で簡単な取り付け】Catroad+は、特別な工具を使用せず、石膏ボードに施工できるキャットステップです。
・【レイアアウトは自由! 】金具を固定すれば、ステップの取り付け、取り外しはワンタッチで簡単にできます。
・壁面のデザインをその日の気分に合わせていつでも変更でき、さらに、金具はステップの上部にも下部にも取り付けられるため、低い場所にも、ネコちゃんが好む高い場所にも取り付けることができます。
・生産国:日本製造国:日本耐荷重:15kg(自社試験実施)
・穴の大きさは画びょう程度で、ビスに比べて壁へのダメージが少ないため、賃貸にお住まいの方にもおすすめです。
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 1.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8098円
286 入札履歴
終了
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