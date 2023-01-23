『山善 大風量 セラミックヒーター 加湿機能搭載 (木造和室 6畳 / プレハブ洋室 10畳 まで) タンク容量2.2L 暖房出力2段階切替【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 54分に出品され03月24日 06時 54分に終了予定です。即決価格は8,098円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 大風量 セラミックヒーター 加湿機能搭載 (木造和室 6畳 / プレハブ洋室 10畳 まで) タンク容量2.2L 暖房出力2段階切替



【商品説明】

・加湿機能付き 大風量 セラミックヒーター

・本体サイズ:幅35×奥行14.2×高さ42.1cm、本体重量:4kg

・水タンク容量:2.2L、加湿量:約350ml/h(強運転時)※室温20/湿度30％

・運転切替:2段階(弱/強)



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。