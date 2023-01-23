『西川 (Nishikawa) 綿毛布 シングル 綿100% コットン 洗える やわらか 春 秋 冬 3シーズン活躍 温もり 華やか マイモデ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 08分に出品され04月15日 14時 08分に終了予定です。即決価格は8,098円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川 (Nishikawa) 綿毛布 シングル 綿100% コットン 洗える やわらか 春 秋 冬 3シーズン活躍 温もり 華やか マイモデ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 48.00 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。