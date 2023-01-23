ローリングス(Rawlings) 野球 大人用 フリースウォームジャケット AOS12F10 グレー/ブラック サイズ O【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

説明女子も着用しやすいSSサイズ展開布帛とニットを合わせた中綿ジャケットを提案。野球をする上で必要な可動域にストレッチ性の高いフリースを使い、それ以外の首・胴といった運動に支障が出ない部分には外気を通さない布帛＋中綿を使用しています。運動できる防寒着として使用できます。計算され尽くしたデザイン性と機能性の融合を体験できるジャケットです。? ビ ックロゴ刺繍? 中綿? 片玉ポケット※商品の色は、現物と多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。