『ウィルバス100ppm５Lポリタンク【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 59分に出品され03月29日 23時 59分に終了予定です。即決価格は8,098円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウィルバス100ppm５Lポリタンク



【商品説明】

・全成分 : 次亜塩素酸ナトリウム0.010% 水99.990%

・内容量 : 5kg

・原産国 : 日本

・商品サイズ (幅X奥行X高さ) : 195×140×252

・質量 : 5425



【サイズ】

高さ : 14.80 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 24.60 cm

重量 : 5.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。