『エム・ピー・エス (MPS) ペット・ケージ/SKUDOイアタ用キャスター PTMP00299【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 14分に出品され04月18日 02時 14分に終了予定です。即決価格は8,098円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エム・ピー・エス (MPS) ペット・ケージ/SKUDOイアタ用キャスター PTMP00299
【商品説明】
・原産国:イタリア
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :5×8×9cm
・本体重量:0.9kg
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8098円
552 入札履歴
終了
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