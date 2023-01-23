『ペッレ モルビダ PELLE MORBIDA パターケース ピンタイプ ブラック PG009-BK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 06時 15分に出品され03月09日 06時 15分に終了予定です。即決価格は8,098円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ペッレ モルビダ] PELLE MORBIDA パターケース ピンタイプ ブラック PG009-BK
【ブランド】
PELLE MORBIDA（ペッレ モルビダ）
【商品説明】
・シリーズ：Golf ゴルフ
・仕様：被せタイプ
・外寸：縦15cm×横19cm×まち9cm
・表素材：PVC（合成皮革） 手ざわり： 柔 硬 （※表記は目安です） ・裏地：有り
・重さ：80g
【商品カテゴリ】
ヘッドカバー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8098円
956 入札履歴
終了
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