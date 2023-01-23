『ブリーフィング ゴルフ フェアウェイウッドカバー ヘッドカバー BRG231G03 073 DENIM BLUE -【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 01時 03分に出品され03月29日 01時 03分に終了予定です。即決価格は8,098円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ブリーフィング] ゴルフ フェアウェイウッドカバー ヘッドカバー BRG231G03 【073】 DENIM BLUE -



【ブランド】

BRIEFING(ブリーフィング)



【商品説明】

・カラー：【073】DENIM BLUE

・サイズ：約W12×H28cm 重量：約90g

・仕様：フェアウェイウッド用

・付属：番手タグ（3、5、7、X）

・素材：CORDURAR DENIM × 100D RIPSTOP NYLON



【商品カテゴリ】

ヘッドカバー



【サイズ】

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。