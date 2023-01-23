『ブリーフィング ゴルフ フェアウェイウッドカバー ヘッドカバー BRG231G03 073 DENIM BLUE -【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 01時 03分に出品され03月29日 01時 03分に終了予定です。即決価格は8,098円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ブリーフィング] ゴルフ フェアウェイウッドカバー ヘッドカバー BRG231G03 【073】 DENIM BLUE -
【ブランド】
BRIEFING(ブリーフィング)
【商品説明】
・カラー：【073】DENIM BLUE
・サイズ：約W12×H28cm 重量：約90g
・仕様：フェアウェイウッド用
・付属：番手タグ（3、5、7、X）
・素材：CORDURAR DENIM × 100D RIPSTOP NYLON
【商品カテゴリ】
ヘッドカバー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8098円
911 入札履歴
終了
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