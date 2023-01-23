『長谷川工業(Hasegawa) 専用脚立 脚軽 BLACK 2段 RZB-06b (0.60m) (17760)【2020年モデル】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 11時 24分に出品され03月03日 11時 24分に終了予定です。即決価格は8,097円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 天板高さ：0.60m

使用最大高さ：0.60m

設置寸法：幅43×奥行49cm

収納寸法：幅43×奥行17×高さ64cm