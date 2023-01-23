『DaLuca BallisticナイロンNATO時計ベルト???ブラック(マットバックル) : 20?mm 平行輸入 平行輸入【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 11時 23分に出品され04月11日 11時 23分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ブラック nato-nyln-blk-mtte-20
・幅:20mm。
・長さ:290mm(11.5インチ)、バックル除く。
・厚さ:1.4mm。
・耐久性の高いステンレススチール製の金具。
・非常に丈夫なバリスティックナイロン素材。
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落札価格8096円
391 入札履歴
終了
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