『(運賃見積り)(直送品)IRIS 225978 ダンスコ イエロー J-118804【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 51分に出品され03月12日 17時 51分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【メーカー】

アイリスオーヤマ（株）



【仕様】

刃先幅(mm)：550刃先長(mm)：515全長(mm)：1440色：イエロー



【材質・仕上げ】

先端:スチール皿:ポリプロピレン柄:スチール（エポキシ粉体塗装）



【注意】

皿部は日本製、柄部は中国製です。



【質量】

3.200KG