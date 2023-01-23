『(運賃見積り)(直送品)IRIS 225978 ダンスコ イエロー J-118804【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 51分に出品され03月12日 17時 51分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【メーカー】
アイリスオーヤマ（株）
【仕様】
刃先幅(mm)：550刃先長(mm)：515全長(mm)：1440色：イエロー
【材質・仕上げ】
先端:スチール皿:ポリプロピレン柄:スチール（エポキシ粉体塗装）
【注意】
皿部は日本製、柄部は中国製です。
【質量】
3.200KG
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¥ 8096
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落札価格8096円
923 入札履歴
終了
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