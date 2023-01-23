『【送料無料】[DVD]/Ryu Siwon/Ryu Siwon Japan Live Tour 2012 〜SEASON〜【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 17時 20分に出品され03月30日 17時 20分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2012年11月28日から名古屋、神戸、横浜と全6公演行われたJAPAN TOUR。記念すべき106公演目を飾ったツアー最終日12月12日の横浜アリーナの模様を完全収録したLIVE DVD。本編完全収録さらに、リハーサルからメイキングまで収録した豪華DVD3枚組。豪華ハードケース仕様。LIVE写真集(44ページ)、SEASONオリジナルシール同梱。