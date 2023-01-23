『おしゃれ kimono いろは 下駄 市松 黒白 Ｌサイズ 焼き桐 総桐 日本製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 05時 08分に出品され03月12日 05時 08分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

おしゃれ kimono いろは 下駄 市松 黒白 Ｌサイズ 焼き桐 総桐 日本製



【商品説明】

・サイズ L 適応サイズ 25.0～26.5ｃｍ 長さ25.5ｃｍ 巾9.7ｃｍ 高さ3.2ｃｍ

・メイン素材: 植物繊維(桐)

・日本製

・留め具の種類: プルオン

・総桐

・表地: 桐

・軽くて履きやすい日本製の総桐焼き下駄



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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