『Koss Porta Pro 両面オンイヤーコミュニケーションヘッドセット 柔軟 ハンズフリー エレクトレットマイク 折りたたみ式デザイン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 19時 57分に出品され04月15日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Koss Porta Pro 両面オンイヤーコミュニケーションヘッドセット 柔軟 ハンズフリー エレクトレットマイク 折りたたみ式デザイン
【商品説明】
・15-25，000Hz、60オーム、101dB SPL
・すべてをキャンセルする - ノイズキャンセリングエレクトレットマイクで、自宅やオフィスで明確に聞こえます。
・シンプルな接続 - TRRS 3.5mmプラグを使用して、Porta Proコミュニケーションヘッドセットをコンピュータまたはデスクフォンに簡単に接続できます。
・折りたたみ可能なデザイン - 究極のポータブルヘッドフォン。折りたたみ式ヘッドバンドデザインで保護ストレージ。
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 20.90 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【長期保証付】JBL(ジェイ ビー エル) JBL Quantum 350 Wireless ワイヤレスオーバーイヤーゲーミングヘッドセット
¥ 8078
【長期保証付】JBL(ジェイ ビー エル) JBL Quantum 350 Wireless ワイヤレスオーバーイヤーゲーミングヘッドセット
¥ 8078
Bluetooth ヘッドセット ワイヤレス Bluetooth イヤホン V4.1 8-10時間通話 ステレオ ノイズキャンセリング マイク 送料無料
¥ 8078
Bluetooth ヘッドセット ワイヤレス Bluetooth イヤホン V4.1 8-10時間通話 ステレオ ノイズキャンセリング マイク 送料無料
¥ 8078
JVCケンウッド KENWOOD KH-M700-B 片耳ヘッドセット ワイヤレス Bluetooth マルチポイント 高品位な通話性能 連
¥ 8078
OOAVR Anti-Blue Light Glasses for Oculus Quest 2 Come with a Magnetic Alloy Frame and Anti-Blue Light Lens Accessories That Supports Changin好評販売中
¥ 8077
mouse(マウスコンピュータ) G-Tune Gaming Headset 有線ゲーミングヘッドセット φ3.5mmミニプラグ＋USB/ヘ
¥ 8077
MSI エムエスアイ ゲーミングヘッドセット Immerse GH50 GAMING Headset USB接続 仮想7.1ch サラウンド GH50 (2501709)
¥ 8075
ケンウッド(KENWOOD) TPZ-D563BT用 ワイヤレスヘッドセット KHS-55BT
¥ 8074
Logicool G ゲーミングヘッドセット G335 ホワイト 有線 ステレオ 3.5mm 軽量 222g フリップミュート マイク 2.
¥ 8073
TNP VR Headset Stand for Oculus Quest 2 Holder Touch Controller Display Stand Docking Station Black， Meta Quest 2/ Quest/ Rift / Rift S/ Sam好評販売中
¥ 8073
SUDIO FEM (ネイビー)
¥ 8071
サンワサプライ クレードル付きBluetoothヘッドセット（通話用ノイズキャンセル機能搭載） MM-BTMH59BK 1個
¥ 8071
ELECOM HS-ARMA100WH ゲーミングヘッドセット/ARMA/オーバーヘッド/ホワイト メーカー直送
¥ 8071
COUGAR ゲーミングヘッドセット IMMERSA PRO Ti チタンコーティングドライバ RGB照明搭載 インラインコントローラー C
¥ 8070
Censi ヘッドホンBluetooth4.0 ステレオ ミュージック クリエイティブ 猫耳 オーバーイヤー ゲーミング ヘッドセット ノイ
¥ 8070
HyperX Cloud II ゲーミングヘッドセット 7.1バーチャルサラウンドサウンド対応 USBオーディオコントロールボックス付属 ピ
¥ 8068
Corsair ST100 RGB RGB対応ヘッドセットスタンド SP767 CA-9011167-AP
¥ 8064
落札価格8096円
797 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！