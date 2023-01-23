『Koss Porta Pro 両面オンイヤーコミュニケーションヘッドセット 柔軟 ハンズフリー エレクトレットマイク 折りたたみ式デザイン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 19時 57分に出品され04月15日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Koss Porta Pro 両面オンイヤーコミュニケーションヘッドセット 柔軟 ハンズフリー エレクトレットマイク 折りたたみ式デザイン



【商品説明】

・15-25，000Hz、60オーム、101dB SPL

・すべてをキャンセルする - ノイズキャンセリングエレクトレットマイクで、自宅やオフィスで明確に聞こえます。

・シンプルな接続 - TRRS 3.5mmプラグを使用して、Porta Proコミュニケーションヘッドセットをコンピュータまたはデスクフォンに簡単に接続できます。

・折りたたみ可能なデザイン - 究極のポータブルヘッドフォン。折りたたみ式ヘッドバンドデザインで保護ストレージ。



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 20.90 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。