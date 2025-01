CD/DERLANGER/a Fabulous Thing in Rose (初回生産限定盤)【コストコ お買い得】

商品情報

DERLANGER (デランジェ でらんじぇ)

2010年9月29日 発売



デビュー20周年(2010年時)を迎えた、ヴィジュアル系のルーツとも称されているロック・バンド、DERLANGERのアルバム。

「LA VIE EN ROSE」の英語詞ヴァージョンや、ライヴで定番となっているナンバーのセルフ・カヴァーなどを収録。



CD:1

1.Adameve

2.LA VIE EN ROSE(English Lyrics)

3.INCARNATION OF EROTICISM

4.an aphrodisiac

5.LAZY SLEAZY

6.EVERYTHING IS NOTHING

7.SAD SONG

8.SO...

9.MOON AND THE MEMORIES

10.SADISTIC EMOTION

11.DARLIN

12.XXX for YOU(Best Track)

13.柘榴(Best Track)

14.Angelic Poetry(Best Track)

15.an aphrodisiac(trance rock remix)(Bonus Track)

16.dummy blue(English Lyrics)(Bonus Track)

17.LA VIE EN ROSE(Bonus Track)