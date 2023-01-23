『GS 国之長刈込鋏180mm NO2023【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 10時 37分に出品され04月01日 10時 37分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【メーカー】

キンボシ（株）



【仕様】

切断能力(mm)：10刃長(mm)：170全長(mm)：685



【材質・仕上げ】

刃:特殊刃物鋼柄:樫



【質量】

850.000G