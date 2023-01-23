『電気あんか パナソニック ソフト(大形) 格子柄 DW-78P-H【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 53分に出品され03月19日 21時 53分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
充電式、電源式あんか
【商品名】
パナソニック 電気あんか ソフト(大形) 格子柄 DW-78P-H
【商品説明】
・コードの標準長(m) 3m
・サイズ:(縦)約29×(横)約25×(厚さ)約3
・本体:ウレタンフォーム 表布:ポリエステル
・本体重量:0.5kg
・標準寸法(cm):約29×39×厚さ3cm
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 31.60 cm
奥行 : 41.20 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
パナソニック 電気あんか ソフト(大形) 格子柄 DW-78P-H
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落札価格8096円
247 入札履歴
終了
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