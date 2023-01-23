『電気あんか パナソニック ソフト(大形) 格子柄 DW-78P-H【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 53分に出品され03月19日 21時 53分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 充電式、電源式あんか

【商品名】

パナソニック 電気あんか ソフト(大形) 格子柄 DW-78P-H



【商品説明】

・コードの標準長(m) 3m

・サイズ:(縦)約29×(横)約25×(厚さ)約3

・本体:ウレタンフォーム 表布:ポリエステル

・本体重量:0.5kg

・標準寸法(cm):約29×39×厚さ3cm



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 31.60 cm

奥行 : 41.20 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。