『琉球薬味 こーれーぐーす激辛 35ｇ×45本 真常 沖縄県 人気 定番 お土産 調味料 唐辛子【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 29分に出品され03月28日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【名称】

辛味調味料



【内容量】

35g×45本



【賞味期限】

製造日より395日 ※未開封時



【原材料】

島とうがらし(沖縄県産)、泡盛









【保存方法】

直射日光・高温多湿を避けて常温保存









【お召上がり方】

お好みの量をお料理にかけてお召し上がり下さい。



辛いのでかけ過ぎに注意して下さい









【JANコード】

4560490543563



【販売者】

株式会社オリーブガーデン（沖縄県国頭郡恩納村）