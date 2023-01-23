『プリントスター 防寒 アクティブ ベンチコート 00230-ABC メンズ ブラック S (日本サイズS相当)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 16時 45分に出品され03月28日 16時 45分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プリントスター 防寒 アクティブ ベンチコート 00230-ABC メンズ ブラック S (日本サイズS相当)
【商品説明】
・SIZE:150 肩幅:48cm 袖丈:51cm バスト:110cm ヒップ:104cm 着丈:93cm
・SIZE:S 肩幅:54cm 袖丈:54.5cm バスト:120cm ヒップ:115cm 着丈:108cm
・[生産国]: ミャンマー
・[素材]: 表地(ポリエステル 100%)裏地(ポリエステル 100%)中わた(ポリエステル 100%)
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 37.80 cm
奥行 : 59.40 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8096円
670 入札履歴
終了
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