『elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ CX50 7本セット ディープピンク バックライン有り【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 11分に出品され03月30日 09時 11分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ CX50 7本セット ディープピンク バックライン有り
【商品説明】
・CX50 製品特徴 CX50の表面パターンは手の指紋にしっかり食い付くよう計算し、ザラザラとした設計になっています。 テーパーは少なめで右手部分(右打ちの場合)もしっかりと太さがあるので、引っかけのミスが多いプレイヤーやボールの捕まりを抑えたいプレイヤーにオススメのグリップです。 CX46よりも直径で約1mm太いモデルとなります。
・グリップ全長 276mm M60シャフト装着時太さ グリップエンドから2inch 23.0mm グリップエンドから5inch 21.5mm 重量 バックライン有り 48.g ±1g バックライン無し 47.0g ±1g
・サイズ M58、M60、M62 口径対応 色 SW/BB/CR/
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 34.60 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ CX50 7本セット ディープピンク バックライン無し
¥ 8096
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¥ 8096
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elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ CX50 7本セット シグナルグリーン バックライン有り
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落札価格8096円
627 入札履歴
終了
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