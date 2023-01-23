『ペンダントライト おしゃれ 北欧 ガラス アンティーク レトロ 防水 バルコニー 屋外 玄関 廊下 引掛シーリング ダクトレール用 間接照明器具 吊下げ灯【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 19時 50分に出品され03月24日 19時 50分に終了予定です。即決価格は8,095円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：古銅色/ブラック

ランプのサイズ：幅21cm×高さ35cm

フランジカバー：直径10.5＊高さ2.8cm

つり鎖長さ：約50cm（長さを調整できます ）

材質：アルミ/ガラス

対応電球：LED、白熱球、エジソンランプ

口金：E26

（電球は別売オプション品です）

別売オプション電球の仕様：6ワット数

な仕様：防雨型 エクステリアライト



適用範囲：4畳、6畳、8畳、10畳、12畳、外壁、屋外用、室内、外灯、門柱灯、玄関灯、寝室、書斎、レストラン、リビング、ダイニング 、キッチン、アトリエ、 店舗、カフェ、展示室、喫茶店、庭園、ガーデン、家庭用、業務用、事務所、美容室、BAR、トイレ、 サロン レストラン、





安全規格：PSE規格【取付説明】該当製品はお客様側から取り付けることが必要があります。ご購入後、取り付けの問題による返品はお受けできません。あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。

【取付方法】電源直結タイプです、裏側に電線の結線がございます。照明器具は天井でネジを固定する必要です。取付は電線接続が必要なので、専門の資格を持つ工事店、電気店に依頼してください。