『JBL REFLECT FLOW 完全ワイヤレスイヤホン 連続約10時間再生/IPX7防水/Bluetooth対応/トークスルー機能搭載 テ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 27分に出品され03月20日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,095円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL REFLECT FLOW 完全ワイヤレスイヤホン 連続約10時間再生/IPX7防水/Bluetooth対応/トークスルー機能搭載 テ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 16.90 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8095円
87 入札履歴
終了
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