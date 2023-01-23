『剪定ばさみ 電動 高枝切りバサミ マキタ 18Vバッテリー対応 コードレス 電動チェーンソー 高枝切り鋏 切断直径40mm 250cm 延長ポール 切断回数と電池残量表示【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 08時 23分に出品され05月10日 08時 23分に終了予定です。即決価格は8,095円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 剪定ばさみ 電動 高枝切りバサミ マキタ 18Vバッテリー対応 コードレス 電動チェーンソー 高枝切り鋏 切断直径40mm 250cm 延長ポール 切断回数と電池残量表示