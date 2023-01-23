『SANKO ハムスターセット ルーミィ グランスペース クリアー X156【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 11時 55分に出品され04月14日 11時 55分に終了予定です。即決価格は8,095円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SANKO ハムスターセット ルーミィ グランスペース クリアー X156



【商品説明】

・付属品： サイレントホイール17（径17cm）・ホイールジョイント・給水ボトル・透明食器 ・床敷材・バスハウスワイド・バスサンド・ハムスタープラスメンテ・飼育小冊子

・組み立てサイズ：Ｗ470×Ｄ320×Ｈ275mm(外寸)



【サイズ】

高さ : 27.50 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 5.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。