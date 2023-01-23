『スーツケース 機内持ち込み可能 sサイズ 軽量 かわいい ファスナータイプ おしゃれ TSAロック 大容量 ハードタイプ 女子旅 修学旅行 国内旅行【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 41分に出品され04月01日 08時 41分に終了予定です。即決価格は8,095円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 スーツケース キャリーケース キャリーバッグ キャリーバック
小型Sサイズは機内持ち込み可能
※サイズは外寸(高さはキャスターを含む地面からの高さです。）多少の誤差はご了承ください。
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落札価格8095円
271 入札履歴
終了
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