『寿工芸 寿工芸 コトブキ レグラスフラット F-600S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 50分に出品され03月21日 08時 50分に終了予定です。即決価格は8,095円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フレームレス水槽といえばレグラス。業界NO.1の豊富な種類を取り揃え、ワンランク上のアクアシーンを演出します。