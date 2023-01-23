『ADATA USB3.2Gen2 外付SSD 480GB 名刺サイズ PS4 メーカー動作確認済 ブラック ASC680-480GU32G2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 04時 27分に出品され04月06日 04時 27分に終了予定です。即決価格は8,095円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ADATA USB3.2Gen2 外付SSD 480GB 名刺サイズ PS4 メーカー動作確認済 ブラック ASC680-480GU32G2



【商品説明】

・PS4メーカー動作確認済

・USB3.2(Gen2) ポータブルSSD 240GB ブラック

・インターフェース: USB 3.2 Gen2 Type-C

・容量: 480GB

・対応OS: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ Mac OS X 10.6 以降/ Linux Kernel 2.6 以降/ Android 5.0 以降

・接続規格: USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0

・読出し速度:最大530MB/秒



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。