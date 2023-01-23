『1/24 MBT 陸上自衛隊10式戦車【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 46分に出品され03月05日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,095円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1/24 MBT 陸上自衛隊10式戦車



【商品説明】

・電池種別 :単3×6本(別売)、単3×4本(別売)。 電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 20.50 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 45.50 cm

重量 : 1.79 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。