『1/24 MBT 陸上自衛隊10式戦車【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 46分に出品され03月05日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,095円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1/24 MBT 陸上自衛隊10式戦車
【商品説明】
・電池種別 :単3×6本(別売)、単3×4本(別売)。 電池は別売りのため別途ご購入ください。
【サイズ】
高さ : 20.50 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 45.50 cm
重量 : 1.79 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8095円
874 入札履歴
終了
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