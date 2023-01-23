『Joie(ジョイー) バウンサー ドリーマー メロディ&振動機能付き インザレイン 1か月~ 03914【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 51分に出品され03月09日 21時 51分に終了予定です。即決価格は8,095円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ベビー用バウンサー、ゆりかご

【商品名】

Joie(ジョイー) バウンサー ドリーマー メロディ&振動機能付き インザレイン 1か月~ 03914



【商品説明】

・[商品サイズ] W45×D80×H45cm

・[対象] 1ヶ月 ~

・商品モデル番号: 03914



【サイズ】

高さ : 14.30 cm

横幅 : 44.60 cm

奥行 : 81.00 cm

重量 : 4.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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