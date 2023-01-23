『パナソニック LED シーリングライト ひとセンサー付 トイレ用 昼白色 HH-SF0098N【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 08時 12分に出品され03月04日 08時 12分に終了予定です。即決価格は8,094円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック LED シーリングライト ひとセンサー付 トイレ用 昼白色 HH-SF0098N
【商品説明】
・LEDだから光源寿命約40000時間
・ひとセンサー内蔵で人の動きを感知、自動でON/OFF
・トイレなどの1畳空間に適切なあかり
・取付けかんたん工事不要タイプ
・色:昼白色
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 18.50 cm
奥行 : 23.70 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8094円
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