『パナソニック LED シーリングライト ひとセンサー付 トイレ用 昼白色 HH-SF0098N【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 08時 12分に出品され03月04日 08時 12分に終了予定です。即決価格は8,094円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック LED シーリングライト ひとセンサー付 トイレ用 昼白色 HH-SF0098N



【商品説明】

・LEDだから光源寿命約40000時間

・ひとセンサー内蔵で人の動きを感知、自動でON/OFF

・トイレなどの1畳空間に適切なあかり

・取付けかんたん工事不要タイプ

・色:昼白色



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 18.50 cm

奥行 : 23.70 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。