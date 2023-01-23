『Paw Patrol Rescue Racers 3 Pack Vehicle Set， Marshall/Chase/Skye 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 21時 39分に出品され03月28日 21時 39分に終了予定です。即決価格は8,094円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Paw Patrol Rescue Racers 3 Pack Vehicle Set， Marshall/Chase/Skye 並行輸入品



【商品説明】

・並行輸入品です



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。