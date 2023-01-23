『ホタルクス(NEC) クランプ式スタンドライト ブラック スリム直管蛍光灯FHF24SEN×1灯 3SN25KN【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 18時 23分に出品され05月05日 18時 23分に終了予定です。即決価格は8,094円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【特長】ソフトインバーター:不快なちらつきを感じさせません。 【仕様】メーカー:ホタルクス(NEC) 型番:3SN25KN 商品名:クランプ式スタンドライト ブラック スリム直管蛍光灯FHF24SEN×1灯 ランプ光色:昼白色 総ワット数(W):24 ランプ種類:スリム直管蛍光灯(1灯)ライフルックスリムN 24W:FHF24SEN 卓上アームタッチスイッチ ブラック樹脂本体 コンセント(600Wまで)付 クランプ式 寸法(mm):幅:72×幅:597×高さ:395〜568×奥行:80×奥行:190 質量(kg):2.5 消費電力(W):23 全光束(lm):1880 消費効率:エネルギー消費効率(lm/W):81.7 省エネ法区分:VI 省エネ達成率(%):115
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落札価格8094円
826 入札履歴
終了
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